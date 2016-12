Libia,clan Gheddafi:Isis ha uranio

18:56 - L'Isis in Libia avrebbe messo le mani su 6.000 barili di uranio che un tempo erano in possesso dell'esercito di Gheddafi nel deserto vicino alla città di Sabha. Lo sostiene il cugino del raìs in un'intervista ai media inglesi. Secondo Ahmed Gheddafi, gli jihadisti non lo useranno per fabbricare armi ma, considerato che il valore è di circa 400 milioni di dollari, lo "venderanno" per finanziare la loro guerra.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X