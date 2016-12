Libia: chiuso aeroporto Tripoli

L'aeroporto Mitiga di Tripoli in Libia è rimasto chiuso per diverse ore causando la cancellazione di tutti i voli. Lo ha confermato un funzionario dello scalo senza però fornire spiegazioni in merito. Secondo alcune fonti libiche la decisione potrebbe essere stata presa dalle autorità di Tripoli per impedire l'atterraggio dell'aereo del premier designato Fayez Sarraj nella capitale.