Libia, catturato a Sirte comandante Isis: tentava la fuga. Raid Usa, si prepara anche la base di Sigonella

"La battaglia per la liberazione di Sirte è un battaglia che ha messo d'accordo tutti i libici", ha aggiunto il militare. Commentando i primi raid Usa sulle postazioni dell'Isis annunciate lunedì dal Pentagono, il generale ha detto che "l'aiuto della comunità internazionale per liberarsi da questa organizzazione terroristica avviene in totale coordinamento con il comando e con il Consiglio Presidenziale del governo di concordia nazionale".



Intanto si fa sempre più concreto un possibile coinvolgimento dell'Italia nelle operazioni. Un ruolo innanzitutto logistico, con le basi militari di Sigonella, per cui è già arrivato l'ok da Roma, e forse anche di Aviano. Ma l'ipotesi riguarda anche un intervento diretto dell'Italia nei bombardamenti. Secondo quanto riporta Repubblica, che cita l'esecutivo, infatti, "la prossima volta la richiesta di Tripoli potrebbe essere fatta direttamente all'Italia ovvero l'Italia potrebbe essere chiamata a svolgere un ruolo".



Il ministro Gentiloni: "Valuteremo se ci saranno richieste" - Sulla questione è intervenuto il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni. "Valuteremo se ci saranno richieste, naturalmente se prenderemo decisioni ne informeremo il Parlamento", ha spiegato. "La cosa che gli italiani devono sapere è che si tratta di interventi mirati contro le posizioni di Daesh attorno a Sirte, città costiera diventata la roccaforte di Daesh in Libia". "Credo sia un fatto molto positivo che gli americani abbiano deciso di intervenire", ha concluso.