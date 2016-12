Libia,Berlusconi:no atti frettolosi

Il rischio di "provocare vittime innocenti in Libia" diventerebbe "molto alto se si dovessero intraprendere interventi frettolosi o superficiali". Lo ha detto Silvio Berlusconi, intervenendo sul caso dei due italiani uccisi in Libia. "La notizia della loro morte mi ha colpito dolorosamente. Se sarà confermato che i due sono stati usati come scudi umani, sarà l'ennesima prova della spietatezza degli jihadisti", ha aggiunto il leader di Forza Italia.