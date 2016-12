Libia, Ban Ki-moon: "Bene accordo"

Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, "plaude" alla proposta della lista dei candidati alla guida del governo di unità nazionale in Libia, elogiando i partecipanti ai negoziati per l'accordo "dopo mesi di agitazioni e incertezze". Il segretario generale ha esortato i leader libici a non sprecare questa opportunità. "Ora - ha detto - è il momento per le parti di approvare questa proposta e firmare l'accordo senza indugi".