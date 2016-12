Libia, avanzata delle forze di Misurata: "Presto libereremo Sirte dagli uomini dell'Isis"

Le forze "Al-Bonyan Al-Marsous", i miliziani di Misurata che sostengono il governo di unità nazionale libico del premier Fayez Al Sarraj , hanno annunciato che stanno avanzando verso il centro della città di Sirte per liberarla dall'occupazione dell 'Isis . "Grazie a Dio abbiamo preso l'isola di Abou Hadi e dal centro di Sirte ci separa solo qualche chilometro", ha dichiarato un miliziano in un video pubblicato su Facebook.

Nelle immagini si vede l'uomo che indica alcuni segnali stradali sui quali è scritto "Sirte" e "centro-storico".



Su Twitter il "Centro informazioni dell'operazione 'Solida struttura' per la liberazione di Sirte" pubblica una mappa che mostra l'andamento dell'offensiva contro i jihadisti. Risulta che in mano ai miliziani ci siano le aree a sud e a ovest di Sirte dove si stanno verificando scontri.



Le forze militari di Misurata hanno annunciato di "avere preso il controllo del campo militare di Taqreft" e di voler "bonificare l'area dalle mine lasciate da Daesh". In mano ai miliziani ci sono anche il "campo el Jalett, l'isola Abou Hadi e il ponte al Ghorbyat". Secondo quanto fanno sapere le forze libiche, "gli scontri proseguono in queste ore a Zaafarane con l'appoggio delle forze dell'Aviazione e della Marina".