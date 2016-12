Libia, autobomba vicino a sede Eni

Attimi di paura in Libia per l'esplosione di un'autobomba in prossimità degli edifici che ospitano la compagnia Eni a Tripoli. Un portavoce dell'azienda ha riferito che "non ci sono stati né feriti né danni rilevanti agli uffici". La deflagrazione è avvenuta proprio di fronte alla sede di Tripoli della Joint venture Mellitah Oil and Gas.