Libia,autobomba Isis: uccisi 18 membri forze governo unità nazionale

Diciotto membri delle forze del governo di unità nazionale libico sono stati uccisi in un attentato con un'autobomba e in scontri con lo Stato Islamico. I combattimenti sono avvenuti non lontano da Abu Grein, città a ovest di Sirte e tornata questa settimana sotto il controllo delle forze del governo di unità nazionale a scapito dello Stato Islamico, di cui Sirte è la roccaforte in Libia.