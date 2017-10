Libia, attacco a Bengasi: forze Usa catturano uno degli autori

Forze speciali americane hanno catturato in Libia Mustafa al Imam, terrorista accusato di aver partecipato all'attacco all'ambasciata Usa di Bengasi nel settembre del 2012, in cui morirono quattro americani tra cui l'ambasciatore Christopher Stevens. In una nota, il presidente Trump ha spiegato che gli Usa "continuano a sostenere gli alleati in Libia per assicurare che l'Isis e altri gruppi terroristici non usino la Libia come un luogo sicuro".