Libia, assaltata la casa del vice premier Ahmed Maetig: due morti

Un commando armato ha assaltato a Tripoli la casa di Ahmed Maetig , vice premier del governo libico sostenuto dall'Onu e guidato da Ahmed Sarraj , uccidendo due guardie e rapendo quattro lavoratori. Lo riferisce il quotidiano Libya Herald: l'attacco è stato attribuito alla Brigata dei Rivoluzionari di Tripoli, guidata da Haytem Tajouri. Non è chiaro se in casa ci fosse le famiglia di Maetig.

Poco dopo l'assalto, mezzi blindati hanno formato un cordone sanitario attorno all'edificio. Il sito Libya Observer, vicino alle fazioni avversarie di Sarraj, riferisce anche di un imprecisato numero di "altri feriti nei pesanti scontri" che avrebbero impegnato un gruppo ("Prima squadra di sicurezza") della milizia "Haitem Tajouri" e la "Forza mobile nazionale" a difesa della casa. Nel riferire di "informazioni contrastanti sul motivo degli scontri", il sito scrive comunque che gli attaccanti "hanno sostenuto che la Forza mobile nazionale aveva preso veicoli militari e munizioni della Prima squadra di sicurezza e hanno usato la forza per riprenderseli".



Milizia: "Nostro obiettivo non era vice Sarraj" - Una dichiarazione della milizia "Brigata dei rivoluzionari di Tripoli" ha smentito che l'oggetto degli scontri fosse l'abitazione del vicepresidente Ahmed Maetig: lo riferisce il sito Al Wasat che riporta anche un'analoga smentita da parte di "una fonte vicina" al componente del governo del premier designato Fayez Al Sarraj. Per la Brigata gli scontri non avevano niente a che vedere con i disaccordi politici.