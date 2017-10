Libia, a Tunisi dialogo Tripoli-Tobruk per riforma dell'Accordo

Riparte da Tunisi il secondo round di incontri dei comitati di dialogo della Camera dei rappresentanti di Tobruk e dell'Alto Consiglio di Stato di Tripoli volti a definire una bozza di modifiche all'Accordo politico libico di Skhirat, in Marocco, del dicembre 2015. Si tratta della prima fase del "Piano d'azione per la Libia" concordato da ultimo in sede Onu dall'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamè.