Libia,"a Sabrata i 2 italiani vivi"

Filippo Calcagno e Gino Pollicardo, i due italiani in Libia dichiarati vivi dal Copasir, si troverebbero in un luogo della periferia di Sabrata. Lo ha detto il presidente del Consiglio militare di Sabrata, Taher El-Gharably. L'informazione è stata riferita dalla moglie di un jihadista dell'Isis catturata nello scontro a fuoco in cui sarebbero morti Fausto Piano e Salvatore Failla. "Le ricerche sono ancora in corso", ha aggiunto El-Gharably.