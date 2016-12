Libia,10 sequestri consolato Tunisi

Almeno dieci dipendenti del consolato tunisino a Tripoli, in Libia, sono stati rapiti da un gruppo armato non identificato. A renderlo noto è stato il ministero degli Esteri tunisino. I servizi e le istituzioni tunisine seguono con preoccupazione gli sviluppi della vicenda e si coordinano con le autorità libiche, regionali e internazionali per liberare al più presto i sequestrati. Ricordano inoltre ai loro cittadini il divieto di viaggiare in Libia.