Libia,007: arrivati molti capi Isis

Diversi comandanti dell'Isis si sono trasferiti in Libia negli ultimi mesi, in particolare a Sirte, per sfuggire ai raid condotti dalla coalizione internazionale in Siria e Iraq. Lo ha riferito alla Bbc il capo dell'intelligence di Misurata, Ismail Shukri. "La maggior parte di loro, circa il 70%, sono foreign fighter e molti arrivano dalla Tunisia, dall'Egitto, dal Sudan e dall'Algeria", ha spiegato il numero uno degli 007.