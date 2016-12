Libertà di stampa, Rsf: "L'Italia sempre peggio: scivola al 73simo posto"

L'Italia perde 24 posti e scivola al 73esimo gradino della classifica della libertà di stampa stilata da Reporter senza frontiere (Rsf), "dopo un anno difficile per i giornalisti, per cui le minacce da parte della mafia, tra gli altri, e le cause per diffamazione ingiustificate sono molto aumentate". Lo annuncia l'ong nella presentazione dello studio, secondo cui "la situazione dei giornalisti è drammaticamente peggiorata in Italia".