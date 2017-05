Libero scambio, Trump: "Il Nafta rimane ma verrà rinegoziato"

Il presidente americano Donald Trump si è accordato con Canada e Messico per rinegoziare l'accordo di libero scambio Nafta, ma ha detto che "se non raggiungeremo un'intesa giusta per tutti, vi porremo fine". "Ho ricevuto le chiamate del presidente del Messico e del primo ministro del Canada che chiedevano di rinegoziare il Nafta piuttosto che farlo naufragare e mi sono trovato d'accordo", ha aggiunto il tycoon.