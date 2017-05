Libero l'ex soldato Manning: passò documenti segreti a WikiLeaks

Senza l'intervento di Obama, Chelsea Manning sarebbe rimasta dietro le sbarre con la prospettiva di uscire nel 2045. I parenti pensavano che non sarebbe sopravvissuta. Disperata, ha tentato per due volte il suicidio lo scorso anno, oltre a uno sciopero della fame per denunciare le procedure disciplinari alle quali è stata sottoposta.



"Per la prima volta, vedo un futuro come Chelsea. Arrivo a immaginarmi sopravvivere e vivere nella pelle della persona che sono nel mondo esterno", ha recentemente dichiarato in una nota. La sua squadra di avvocati difensori vuole comunque proteggere la nativa dell'Oklahoma, dall'infanzia turbolenta. Dopo il divorzio dei genitori, Bradley aveva subito un doloroso esilio nel Galles. Il ragazzo dall'aspetto fragile aveva sopportato quotidianamente scherzi e atti di bullismo per la sua aria effemminata.



Chelsea, della quale circolano soltanto poche fotografie, potrebbe trovare ospitalità da una zia nella regione di Washington. "Gli avvocati potranno confermare il suo rilascio in una dichiarazione ai media, quando saranno in grado di farlo", ha indicato il suo entourage. Il presidente americano Donald Trump ha usato per lei il sostantivo "traditore", mentre le hanno offerto sostegno Michael Stipe, leader del celebre gruppo musicale dei R.E.M., e anche la stilista britannica Vivienne Westwood. Oltre a decine di migliaia di americani, che avevano firmato una petizione alla Casa Bianca per la sua vicenda.