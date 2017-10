Liberia, ex calciatore George Weah verso la presidenza

L'ex calciatore e stella del Milan George Weah è in testa al primo turno delle elezioni presidenziali in Liberia, ma con tutta probabilità andrà al ballottaggio. La Commissione elettorale nazionale (Nec) ha infatti annunciato in serata che con il 33% delle schede scrutinate Weah ha ottenuto il 39,6% dei consensi. Lo segue con il 31,1% il vicepresidente uscente Joseph Boakai. Terzo Charles Brumskine con il 9,3%.