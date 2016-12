Liberazione Mosul, Usa: operazione potrebbe richiedere settimane

Per gli Usa l'offensiva per la liberazione di Mosul dall'Isis non sarà un'operazione lampo. "Per riprendere il controllo della seconda città irachena ci vorranno probabilmente settimane, forse più", ha infatti sottolineato in una nota il generale Stephen Townsend, comandante della coalizione internazionale a guida Usa che combatte contro lo Stato Islamico in Iraq e in Siria.