Libano, vende penne per strada: raccolti migliaia di euro dal crowdfunding

La storia, da giorni, sta facendo il giro del web, coinvolgendo migliaia di persone, disposte a dare il loro piccolo contributo. Simonarson ha creato l'acount #BuyPens e nel giro di 24 ore con l'aiuto della rete ha individuato l'uomo: si chiama Abdul, è un palestinese scappato dal campo profughi di Yarmuk, a Damasco, e rifugiatosi in Libano con i due figli di 4 e 9 anni.





L'attivista islandese non si è fermato qui, ha deciso di sfruttare la potenzialità dei social e di lanciare una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Indiegogo. Tanto è bastato perché la foto di Abdul con la piccola Rem, 4 anni, venisse ripressa dai media e che oltre 88 Paesi contribuissero alla raccolta fondi. Nel frattempo Simonarson ha incontrato Abdul e i suoi bambini e si è messo in contatto con l'Unicef per garantire il loro trasferimento e l'assistenza necessaria. Tutto grazie a una foto su Twitter.