Libano, un sindaco recluta vigilesse in shorts: accuse di sessismo sui social

Le critiche social"Sono donne che dovrebbero aiutare a mantenere l’ordine nella città o sono attrazioni turistiche?" si chiede un’utente di Twitter. Sebbene le nuove vigilesse sembrino a loro agio con l’uniforme, tanto da dichiararsi soddisfatte di aver ottenuto "un lavoro estivo" con "un’istituzione rispettabile" come ha detto Samantha Saad ad Al Jadeed Tv, molte libanesi non sembrano d’accordo. "E’ inaccettabile e inappropriato usare queste ragazze per ragioni puramente turistiche. Dov’è la divisa ufficiale?" si chiede un’altra utente. E c’è chi fa notare che per quanto l’idea sia "molto carina", le vigilesse "verranno fischiate milioni di volte durante il giorno, per colpa di uomini ignoranti".

Brummana recruited policewomen. And they dressed them like that. Look at what their male counterparts are wearing. Are these women supposed to help keep the safety of the city or be the touristic attractions in it? pic.twitter.com/2pbOyncQJg