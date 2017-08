Libano, Trump: Hezbollah è una minaccia per tutto il Medio Oriente

L'organizzazione sciita libanese Hezbollah rappresenta "una minaccia per l'intero Medio Oriente". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al termine del suo incontro con il premier libanese Saad Hariri. "Hezbollah è una minaccia per lo Stato libanese, per il popolo libanese e per l'insieme della regione", ha dichiarato Trump dalla Casa Bianca,