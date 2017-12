Libano, sette bambini rifugiati siriani morti in un incendio

Sette bambini sono morti in un incendio in un insediamento di rifugiati siriani in Libano. Lo riferisce l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati (Unhcr). Il rogo è divamapato nel villaggio di Ghaze, nell'est del Paese. L'Unhcr si dice "profondamente scioccata" dalla tragedia. In Libano si registra ufficialmente la presenza di oltre un milione di profughi siriani, rispetto a una popolazione di poco più di quattro milioni.