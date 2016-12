Libano, scambio di prigionieri con al Nusra: rilasciate ex moglie e figlia di al Baghdadi

L'ex moglie del capo dell'Isis ha detto che si trasferirà in Turchia. Lo riferisce la tv Al Jazeera mostrando le immagini di madre e figlia a bordo di un pullmino della Croce Rossa, attorniato da miliziani del Fronte al Nusra. La donna con la testa e il volto coperti da un velo di colore chiaro. La bambina, di circa sei anni, veste una giacca a vento rossa con cappuccio e viene presa in braccio da un miliziano con il volto coperto.



Intanto, da media russi si apprende che Mosca potrebbe presto avere a disposizione una seconda base aerea in Siria, 35 km a sud-est di Homs. E fonti libiche riferiscono dell'arrivo a Sirte di jihadisti, tra cui alcuni leader Isis, giunti da Iraq e Siria attraverso. Così come di decine di Boko Haram da Mali, Ciad e Nigeria.