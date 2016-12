Libano, nuovi attacchi in un villaggio cristiano: 15 feriti

Nuovi attacchi suicidi a Qaa, villaggio libanese a maggioranza cristiana vicino al confine con la Siria. Circa 15 persone sono rimaste ferite nella serata di lunedì in diversi attentati, uno dei quali avvenuto davanti alla chiesa dove si stavano per celebrare i funerali delle vittime (cinque in tutto) fatte la mattina stessa da attacchi simili.