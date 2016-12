Libano, morto escursionista italianoE' caduto mentre faceva trekking

Un escursionista italiano è morto e un altro è rimasto leggermente ferito in un incidente durante un trekking in Libano. A riferirlo è la televisione libanese Lbci citando fonti della protezione civile.

Secondo le prime informazioni della televisione i due connazionali stavano facendo una passeggiata nella Valle di Nahr Ibrahim, quando uno di loro è caduto in una gola sulle alture di Jrin, nei pressi di Biblos, città costiera 40 chilometri a nord di Beirut. L'uomo è morto per una frattura del cranio. Il compagno, nel tentativo di aiutarlo, è precipitato a sua volta.



Gli escursionisti sono riusciti a contattare i soccorsi per telefono senza però indicare con precisione la loro posizione, e sono subito iniziate le ricerche. Personale della protezione civile li ha localizzati e, per recuperarli, hanno dovuto intervenire i paracadutisti dell'esercito. La tv ha riferito anche che l'ambasciatore italiano Massimo Marotti si è recato sul posto. Secondo la televisione sarebbe l'escursionista più giovane dei due.