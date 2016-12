Libano, l'ex generale cristiano Michel Aoun eletto Presidente

Dopo aver combattuto, durante la guerra civile degli anni 80, l'influenza sirana nel paese, Aoun fu costretto ad un lungo esilio in Francia per poi tornare in patria nel 2005 dopo la "rivoluzione dei cedri ". Da quel momento, Aoun ha iniziato l'alleanza con Hezbollah, il principale partito politico sciita del paese, avvicinandosi dunque alla Siria e all'Iran.



La struttura istituzionale del paese si fonda su un fondamentale equilibrio tra i tre principali gruppi religiosi: il presidente è un cristiano maronita, il presidente del Parlamento è un musulmano sciita mentre il primo ministro è un musulmano sunnita. Gli accordi tra le forze politico-confessionali dovrebbero riportare alla carica di premier (vero detentore del potere politico del paese), il sunnita Saad Hariri, figlio del politico Rafik Hariri ucciso nel 2004, appoggiato dai sauditi. Le elezioni legislative, in questione, sono previste per il 2017.