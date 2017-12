Libano, killer stupratore diplomatica Gb: "Aveva la gonna corta"

Hawchieh lavorava per Uber da 10 giorni e gli era stato possibile ottenere quel lavoro grazie a un certificato dal quale emergeva che non aveva precedenti penali, anche se era stato in prigione due volte. Sono le conclusioni alle quali è arrivato, grazie a un'inchiesta, il Mail Online. Sembra che l'uomo fosse stato in prigione sei mesi 10 anni fa per il furto di una motocicletta, e più recentemente per reati legati alla droga.



L'edizione online del Daily Mail pubblica inoltre alcune foto tratte dal profilo Facebook dell'uomo e in una si vede il giovane in posa mentre imbraccia un'arma. Secondo quanto riferiscono gli amici del killer citati sempre dal giornale britannico, la moglie, di nazionalità etiope, è attualmente in carcere per violazioni legate al visto.