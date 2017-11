Libano, Hariri: "A Riad sono libero, tornerò presto a casa"

Il premier libanese dimissionario Saad Hariri assicura di essere "libero" in Arabia Saudita, aggiungendo che rientrerà presto. Alla tv libanese Al Mustaqba dice che la decisione di dimettersi è nell'interesse del suo Paese, spiega di aver dato la notizia da Riad per proteggersi e avverte che "i libanesi sono in pericolo". Il presidente libanese Michel Aoun ha invece affermato che "la libertà" di Hariri è stata "limitata" in Arabia Saudita.