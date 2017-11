Libano, arrestato uno dei complici del rapimento Quirico

E' stato arrestato in Libano un presunto "terrorista" legato al rapimento avvenuto nel 2013 del giornalista italiano Domenico Quirico. Mustafa Hojeiri, anche noto come Abu Taqiye (Abou Takieh), è stato fermato a un posto di blocco nella regione frontaliera libanese di Arsal, vicino al confine con la Siria. Si tratta del padre di Obeida Hojeiri, da più parti descritto come "la mente del rapimento di Quirico", arrestato lo scorso settembre.