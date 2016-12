Lesbo, il Papa ai profughi: "Non siete soli, non perdete speranza"

"Non siete soli, non perdete la speranza". Lo ha detto Papa Francesco, in visita all'isola greca di Lesbo, incontrando i circa 2.500 profughi del Moria Refugee Camp. Il Pontefice ha poi spronato il Vecchio Continente: "L'Europa mostri solidarietà e rispetto, bisogna estendere l'asilo temporaneo". Francesco ha poi firmato una dichiarazione congiunta con il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo e l'arcivescovo di Atene Hieronymus.