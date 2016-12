8 settembre 2015 Leone Cecil, il dentista killer torna alla sua clinica tra le proteste degli animalisti Walter Palmer è stato contestato di fronte al suo studio di Bloomington, dal quale mancava da luglio. "Ho sempre rispettato le leggi" ha dichiarato lunedì Tweet google 0 Invia ad un amico

17:59 - Rientro al lavoro "amaro" per Walter Palmer, il dentista americano appassionato di caccia grossa che in Zimbabwe ha ucciso il leone Cecil. L'uomo ha riaperto infatti la sua clinica a Bloomington, negli Usa, tra le contestazioni degli animalisti al grido di "assassino" e "vattene da questa città". Lunedì si era difeso dicendo di aver sempre rispettato le leggi e di non essere a conoscenza dell'importanza dell'animale, simbolo dello Stato africano.