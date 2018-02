Leicester: sei feriti nell'esplosione dello stabile, due sono gravi

E' salito a sei il numero dei feriti soccorsi e ricoverati in ospedale in seguito all'esplosione che domenica sera ha distrutto un minimarket nella città britannica di Leicester, provocando un incendio e devastando anche gli appartamenti sovrastanti di uno stabile di due piani. Secondo fonti dell'University Hospitals of Leicester due dei feriti sono in condizioni "critiche" e gli altri quattro sono invece già considerati fuori pericolo.