Leicester, buca il pallone dei vicini: loro la massacrano di botte

La sua "colpa" è l'aver bucato un pallone finito nel suo giardino, lanciato per l'ennesima volta dai rumorosi vicini. Per questo padre e figlia l'hanno aggredita e picchiata a tal punto da farla morire, a causa delle emorragie interne causate dai colpi inferti dalla coppia. E' accaduto a Leicester. La vittima è Kelly Machin, 34 anni, mentre i suoi aguzzini sono William Gary Jelly, 48 anni, e sua figlia, Natalie Bollen, 28, entrambi arrestati.

I figli della Bollen avevano lanciato la palla nel giardino della vittima che, probabilmente infastidita, l'ha bucata. Questo ha scatenato l'ira vendicativa dei due, che hanno massacrato la vicina, lasciandola agonizzante.



La donna è stata trovata in casa senza sensi da un suo amico dopo che per giorni non riceveva sue risposte. Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi, ma i medici non hanno potuto fare nulla e l'emorraggia causata dalle percosse ha ucciso la donna. La coppia di padre e figlia avevano sempre avuto degli atteggiamenti ostili e violenti nei confronti della vicina, come riporta anche il Mirror.