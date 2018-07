Legge Stato-Nazione ebraica, Barenboim: "E' l'apartheid"

"Mi vergogno di essere israeliano"La legge, tra le altre cose, introduce due provvedimenti. Il primo: l'impegno nazionale nell'estensione degli insediamenti ebraici all'interno dei territori palestinesi. Il secondo: la rimozione dell'arabo, che guadagnerà uno "status speciale", dalle lingue ufficiali del paese.

Nell'intervista rilasciata al quotidiano israeliano Haaretz, il musicista non risparmia parole di sdegno per il parlamento nazionale: "Gli arabi in Israele diventano cittadini di seconda classe. Questa è una forma molto chiara di apartheid". Vengono fatti anche riferimenti storici: "Non riesco a capacitarmi che il popolo ebraico sia sopravvissuto 2000 anni, malgrado le persecuzioni e infiniti atti di crudeltà, per trasformarsi adesso in un oppressore che tratta crudelmente un altro popolo. Ma questo è esattamente ciò che fa la nuova legge. Pertanto oggi mi vergogno di essere israeliano".