Legge anti-gay, la North Carolina attacca Washington:"No intrusioni"

Il governatore della North Carolina, Pat McCroy, difende la legge anti-gay. Dopo che il Dipartimento di Giustizia ha messo in guardia lo Stato perché la legge viola i diritti civili, McCroy attacca Washington. ''Non è più un tema della North Carolina perché le conclusioni del Dipartimento di Giustizia hanno impatto su tutti gli Stati' - dice -. Questa mossa rappresenta un'intrusione da parte di Washington che non ho mai visto''.