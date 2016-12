Legale Salah: denuncerò pm Parigi

Sven Mary, l'avvocato di Salah Abdeslam, ha annunciato di voler denunciare il procuratore di Parigi Francois Molins per violazione di segreto istruttorio. Lo riporta la tv belga Rtbf. "Durante la conferenza stampa ha commesso una violazione. E' un errore che non posso lasciar passare", ha spiegato il legale riferendosi alla parte in cui Molins ha spiegato che Abdeslam aveva rivelato di volersi "far esplodere allo Stade de France, ma che aveva cambiato idea".