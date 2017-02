Leader Hezbollah: "Trump? Sono ottimista, è un idiota"

Avere un "idiota" alla Casa Bianca è motivo di ottimismo e porterà "sollievo" alla gente in tutto il mondo: lo ha detto il leader della milizia libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, secondo quanto riporta il Los Angeles Times. Nasrallah, in un discorso trasmesso in tv, ha inoltre aggiunto che il presidente americano ha mostrato "il vero volto dell'amministrazione Usa", che ha definito "brutto, ingiusto, criminale e razzista".