Leader di Al Qaeda involontario testimonial turco contro la peluria

11:59 - Peloso è peloso. Quindi sarebbe proprio il testimonial giusto per l'azienda di cosmetici turca, specializzata nella depilazione. Peccato che la didascalia di quella foto, famosa peraltro in tutto l'Occidente e non solo, reciti: Khalid Sheikh Mohammed, stratega di Al Qaeda che ideò gli attacchi dell'11 settembre, arrestato nel 2003 in Pakistan e finito a Guantanamo. "Non sapevamo chi fosse", replica un imbarazzante comunicato della Epila.

"Lo abbiamo scelto perché era peloso e ci sembrava perfetto per la nostra pubblicità. Non sapevamo fosse un terrorista", dice uno dei responsabili.