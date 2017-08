Le risate dei gemellini sulla pedana vibrante diventano virali

Sono i gemellini Noah e Micah Timaru i protagonisti del video diventato in poche ore virale sul web, superando un milione di condivisioni su Facebook. Il filmato, pubblicato dalla blogger Ellie Hanies, mostra come i due bambini siano molto colpiti dalla pedana vibrante sulla quale sono seduti e la loro risata è diventata contagiosa per tutti coloro che in breve tempo hanno apprezzato questa clip. A tranquillizzare i più timorosi per la salute dei fratelli di solo un anno ci ha pensato David Newman, presidente della Società Pediatrica della Nuova Zelanda, specificando come tali vibrazioni non possano creare alcun tipo di danno, anche se l'effetto non deve prolungarsi per troppo tempo.