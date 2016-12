Le Pen: Valls vergognoso e violento

"Credo che il Partito Socialista abbia concluso questa campagna in modo vergognoso e violento". Lo ha detto la leader del Front National Marine Le Pen parlando del premier francese Manuel Valls. Il primo ministro d'Oltralpe ha chiuso la campagna elettorale, a due giorni dal voto per i ballottaggi per le regionali, mettendo in guardia dal votare il Front National perché "consegnare il Paese nelle sue mani, potrebbe portare a una guerra civile".