Le Pen contestata a Reims, costretta a "fuggire" da una via laterale

Le Pen, è stata contestata al suo arrivo alla cattedrale di Reims insieme al leader sovranista Nicolas Dupont-Aignan, da lei scelto come eventuale futuro premier. Circa 200 studenti hanno intonato slogan contro il Front national e sono state lanciate nuovamente delle uova, ma né Le Pen, né Dupont-Aignan ne sono stati raggiunti. Già giovedì la leader dell'estrema destra era stata contestata con un lancio di uova in Bretagna, durante la visita in una fabbrica a Dol-de-Bretagne.