Le Monde: jihadista pentito ha prove che padre dall'Oglio è vivo

Saleh A., il jihadista pentito che ha permesso di sventare attacchi in Germania, voleva recarsi a Roma per trattare con un certo "Carlos" la vendita al Vaticano, per 10mila euro, di un video che dimostrerebbe che Padre Paolo dall'Oglio è vivo. Lo rivela Le Monde sottolineando che Saleh A. si è consegnato alla polizia parigina, dichiarandosi membro di una cellula dormiente composta da una ventina di persone, tra Dusseldorf ed un campo rifugiati olandese.