Le congratulazioni di Renzi a Trump: "Inizia una stagione nuova"

Mentre "il mondo saluta l'elezione di Trump", Renzi si congratula con il nuovo presidente Usa "a nome dell'Italia, e gli auguro buon lavoro convinto che l'amicizia resti forte e solida". Per il premier "questo è il punto di partenza per tuta la comunità internazionale anche al netto di certe diffidenze da campagna elettorale. E' un fatto politico nuovo che assieme ad altri dimostrano come siamo in una stagione nuova".