Lavori di restauro a Westminster, i politici inglesi presto "sloggiati"

I politici inglesi potrebbero presto essere "sloggiati" dalla storica sede di Westminster . Da tempo l'edificio sta cadendo letteralmente a pezzi e si deve intervenire in modo massiccio. Il preventivo più oneroso potrebbe essere di ben 6 miliardi di sterline, oltre 8 miliardi di euro. Il costo si potrebbe invece dimezzare se i membri delle due Camere si trasferissero da qualche altra parte. Ma l'idea sembra che non trovi consensi.

Nel prossimi giorni i britannici conosceranno la spesa necessaria per riparare il decadente palazzo di Westminster, sede del Parlamento simbolo della storia democratica internazionale. Si deve intervenire in modo massiccio, dalle riparazioni del tetto agli impianti idraulici.



Tutti questi soldi dei contribuenti verrebbero spesi per permettere ai deputati e ai lord di continuare a lavorare nel palazzo della politica mentre ci sono i lavori di ristrutturazione. Anche i tempi di consegna del rinnovato edificio si potrebbero ridurre in caso di trasferimento dei politici: non sarebbero più trenta anni ma sei.