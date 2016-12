00:54 - Miracolo a San Francisco, dove un lavavetri è precipitato per 11 piani finendo su un'auto in movimento. L'uomo si trova in gravi condizioni ma vivo. Per motivi ancora da accertare, ha perso l'equilibrio precipitando per 11 piani. Il conducente della vettura è rimasto illeso, ma sotto shock. Il lavavetri è stato trasportato in ospedale con diverse fratture e le sue condizioni sono "serie".