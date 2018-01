Latte in polvere contaminato,ministero Salute:nessun lotto in Italia

Sul caso del latte in polvere contaminato da salmonella che riguarda il gruppo francese Lactalis, interviene il ministero della Salute. "Alla data odierna le autorità francesi non hanno comunicato l'esistenza di lotti spediti" in Italia, si legge in una nota in cui si precisa di aver "comunque già avviato, a titolo precauzionale, contatti con la Commissione europea e direttamente con la Francia per sollecitare ulteriori informazioni".