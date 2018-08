Lattaio-eroe aiuta una donna derubata in casa: premiato

Ian stava facendo il suo solito giro per consegnare il latte quando ha visto che la porta di un'abitazione nel quartiere di Southfields era spalancata. Preoccupato, ha suonato alla porta, ma quando non ha sentito risposta è entrato. Dentro c'era una donna sotto shock perché poco prima aveva sentito qualcuno irrompere in casa, anche la figlia, che era con lei, era terrorizzata.



Troppo spaventata per fare qualsiasi cosa, la donna è riuscita ad accendere solo le luci per dare un segnale ai ladri della sua presenza in casa. Non era riuscita nemmeno a chiamare la polizia. Ian allora si è offerto di aiutarla a fare un giro per casa per controllare che non ci fosse più nessuno e se n'è andato solo quando erano arrivate le forze dell'ordine. Finito il suo giro di consegne è tornato a trovare la donna per controllare il suo stato.



"Sono stato contento di aiutare Sasha - questo il nome della donna ndr - penso che lo avrebbe fatto chiunque al mio posto. Queste situazioni sono molto spiacevoli, sono contento che lei e sua figlia stiano bene", ha detto Ian. Dopo l'accaduto Sasha ha chiamato l'azienda del lattaio per segnalare la buona azione del loro dipendente. Mentre a Ian la donna ha spedito un regalo. "E' stato straordinario. In momenti del genere ci si sente terribilmente soli e vulnerabili soprattutto se ci sono bambini coinvolti. Lui ha subito capito la situazione e la sua presenza mi ha rassicurata. Non riuscirò a mai a ringraziarlo abbastanza". L'azienda ha deciso di premiare Ian e gli ha conferito la targa di "eroe".