Lasciano bimba in auto sotto il sole, donna rompe il finestrino e la salva

Per entrare in un negozio hanno lasciato la nipotina di 2 anni in macchina, sotto il sole cocente, con portiere e finestrini serrati. Solo il provvidenziale intervento della titolare di un esercizio commerciale lì vicino, allerata da un dipendente, ha evitato il peggio. La donna, Sarah Oropeza, ha visto la piccola in lacrime, ricoperta di sudore, e ha provato a liberarla. Impresa tutt'altro che semplice.