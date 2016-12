Lascia Israele e si arruola con i curdi Mistero su soldatessa: "Rapita dall'Isis"

E' giallo sulle sorti di una 31enne israeliana di origini canadesi, Gill Rosenberg, che si sarebbe arruolata al fianco dei curdi un mese fa per combattere contro Isis. I terroristi dello Stato islamico dichiarano di aver rapito l'ex istruttrice dell'esercito di Tel Aviv, mentre i comandanti peshmerga smentiscono. Le ultime sue notizie arrivano da Facebook. Dieci giorni fa Gill ha scritto: "Mi sto spostando in una zona senza Internet".

Il presunto rapimento di Gill sarebbe avvenuto nei giorni scorsi, durante gli attacchi alla città di Kobane, al confine tra Siria e Turchia.



La Rosenberg sarebbe la prima donna straniera a essere scesa in campo con i guerriglieri che sfidano lo Stato islamico. "Sono nostri fratelli, brava gente. Amano la vita proprio come noi", dichiarava qualche tempo fa in un'intervista a un'emittente israeliana.



I responsabili delle diplomazie di Tel Aviv e Canada sono al lavoro per capire se l'annuncio del rapimento sia attendibile o meno. In Rete, intanto, i terroristi dell'Isis si interrogano sul destino di Gill Rosenberg. C'è chi ipotizza la sua liberazione dietro il pagamento di un lauto riscatto e chi, invece, chiede la condanna a morte.